Eski rol arkadaşı John Salley açıkladı: Will Smith'in setteki tuhaf alışkanlığı

"Will her repliği bilirdi" diyen Sally, "Yani Will'le bir sahne çekerken ona bakamazsınız çünkü dudakları hareket eder. O an sizin repliğinizi söyler, kendi repliğinin geleceğini biliyordur. Çünkü bu şekilde hatırlıyor" ifadelerini kullandı.

John Salley, sözlerine "Sanki replikleri sessizce söylüyormuş gibi yapıyor. Siz de 'Dudaklarına ne oldu?' diyorsunuz. 'Senin repliğini söylüyorum' diyor. Siz de 'Söyleyeceğim zaten!' diye düşünüyorsunuz" diye devam etti.