Eski rol arkadaşı John Salley açıkladı: Will Smith'in setteki tuhaf alışkanlığı

Bad Boys serisinin ilk iki filmde Miami polis teşkilatının teknisyeni eski hacker Fletcher rolünde olan John Salley, eski rol arkadaşı Will Smith'le alakalı konuştu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Fast Break podcast'inin bir bölümünde yer alan Salley, Smith'in kamera arkasındaki konsantrasyonunu anlattı.

"HER REPLİĞİ BİLİRDİ"

"Will her repliği bilirdi" diyen Sally, "Yani Will'le bir sahne çekerken ona bakamazsınız çünkü dudakları hareket eder. O an sizin repliğinizi söyler, kendi repliğinin geleceğini biliyordur. Çünkü bu şekilde hatırlıyor" ifadelerini kullandı.