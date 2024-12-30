Eski rol arkadaşı John Salley açıkladı: Will Smith'in setteki tuhaf alışkanlığı

Bad Boys serisinin 2 filminde Will Smith'le rol alan eski NBA yıldızı John Salley, sette aktörle birlikte çalışmanın nasıl olduğunu anlattı.

Eski rol arkadaşı John Salley açıkladı: Will Smith'in setteki tuhaf alışkanlığı

Bad Boys serisinin ilk iki filmde Miami polis teşkilatının teknisyeni eski hacker Fletcher rolünde olan John Salley, eski rol arkadaşı 'le alakalı konuştu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Fast Break podcast'inin bir bölümünde yer alan Salley, Smith'in kamera arkasındaki konsantrasyonunu anlattı.

"HER REPLİĞİ BİLİRDİ"

"Will her repliği bilirdi" diyen Sally, "Yani Will'le bir sahne çekerken ona bakamazsınız çünkü dudakları hareket eder. O an sizin repliğinizi söyler, kendi repliğinin geleceğini biliyordur. Çünkü bu şekilde hatırlıyor" ifadelerini kullandı.

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John Salley, sözlerine "Sanki replikleri sessizce söylüyormuş gibi yapıyor. Siz de 'Dudaklarına ne oldu?' diyorsunuz. 'Senin repliğini söylüyorum' diyor. Siz de 'Söyleyeceğim zaten!' diye düşünüyorsunuz" diye devam etti.

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