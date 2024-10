Filistinli yönetmen Darin Sallam, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne konuk olacak

DARIN SALLAM KİMDİR?



Darin Sallam, Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı Kızıldeniz Sinematik Sanatlar Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini aldı.



Aralarında "The Dark Outside" ve "The Parrot"ın da bulunduğu 5 ödüllü kısa filmi bulunan Sallam, "Robert Bosch Vakfı Film Ödülü"nü de kazandı.



Ödüllü filmi "Farha" ile 2023 yılında 95. Akademi Ödülleri'nde (Oscar), "Uluslararası Uzun Metraj Film" kategorisinde Ürdün'ün adayı olarak seçilen Sallam, "Asya Oscarları" olarak bilinen 15. Asya Pasifik Ekran Ödülleri'nde "En İyi Gençlik Filmi" ödülüne layık görüldü.