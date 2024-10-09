Filistinli yönetmen Darin Sallam, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne konuk olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl 16 şehirde düzenlediği "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali", 12-20 Ekim'de Diyarbakırlılarla buluşacak.



Ünlü yönetmen Sallam, festival kapsamında 12 Ekim'de gerçekleştirilecek "Filistin Direniş Sineması" etkinliğinde sinemaseverlerle bir araya gelecek.



Etkinlik, Diyarbakır Ceylan Sineması'nda "Farha" filminin Türkçe alt yazılı gösterimi ile başlayacak. Sallam, gösterimin ardından, gazeteci Saliha Sultan'ın moderatörlüğünde sinema yolculuğunu ve Filistin sinemasını anlatacak.



ABD'de Variety dergisi tarafından 2023'ün "Etkili Uluslararası Kadınları" arasında gösterilen yönetmen Sallam, herkese açık ve ücretsiz etkinlikte izleyicilerin sorularını da yanıtlayacak.

