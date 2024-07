Forbes dergisi Bruce Sprinsteen'i resmen milyarder ilan etti

"Growin' Up", “Glory Days”, “Hungry Heart” ve “Dancing in the Dark” gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Bruce Sprinsteen Forbes dergisi tarafından resmen milyarder ilan edildi. Amerikalı şarkıcı 1,1 milyar dolarlık servetiyle artık milyarderler kulübünde.

Eleştirmenlerden tam not alan tek kişilik şovu "Springsteen on Broadway" ile 20 Grammy Ödülü, bir Oscar ve özel bir Tony Ödülü kazandı. Springsteen, Jersey Shore'daki bir kasabada büyüdü ve ilk gitarını "The Ed Sullivan Show"da The Beatles'ı izledikten sonra satın aldı. Şarkıcı lise yıllarında gruplarda çaldı ve 1973'te ilk albümü "Greetings From Asbury Park, N.J."'yi çıkardı.

Springsteen, "Born to Run", "Thunder Road", "I'm on Fire" ve "Dancing in the Dark" gibi hit şarkılara imza attı.