Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 4,2 milyon ziyaretçi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, bünyesinde 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvanı barındırıyor. Büyüklük bakımından Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı geçen yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçi gezdi, bu yıl ocak ayından bu yana parkın ziyaretçi sayısı 4 milyon 250 bine ulaştı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Doğal Yaşam Parkı'nın kentin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ve dünyanın her yerinden ziyaretçilerin geldiğini söyledi.



Hedeflerinin bu yıl 5 milyon ziyaretçi sayısını geçmek olduğunu belirten Özsöyler, "İnşallah bu sayıyı geçeceğiz. Özellikle çevre illerden çok fazla gelenler var. Bu da bizi mutlu ediyor. Ziyaretçiler, Gaziantep ekonomisine de büyük katkıda bulunuyor. Hayvanat bahçesine gelenler aynı zamanda şehirden alışveriş yapıyor, şehrin ekonomisine katkı sunuyorlar." dedi.



YENİ YIL İÇİN 2 YENİ PROJE

İnsanların ilgisini artırabilmek için parkı geliştirmeye çalıştıklarını, bu kapsamda her yıl yeni ve değişik projeler hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Özsöyler, şöyle konuştu:



"Her yıl değişik projelerle çalışmalar yapıyoruz. 2025 yılı için iki büyük projemiz var. Bir tanesi tünel akvaryum, özellikle Ankara ve İstanbul'da olan o tünel akvaryumdan buraya da yapmayı düşünüyoruz. 60 metre boyunda, 25 metre eninde olacak. Afrika hayvanlarının bulunduğu Afrika savanasını da düşünüyoruz. 2025'te bunları bitirip faaliyete geçireceğiz. İnsanlar, her 3 ya da 6 ayda bir değişiklik olmazsa buralara gelmek istemiyor, her geldiğinde aynı şeylerle karşılaştıkları zaman buralar cazibesini yitiriyor. O yüzden gelmek için yeni nedenler oluşturmaya çalışıyoruz."



Özsöyler, bu sene özellikle tropik kelebek bahçesi, safari park ve zooloji parkının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.