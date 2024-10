Grammy ödüllü şarkıcı Jack Jones hayatını kaybetti

"Lollipops and Roses", "Wives and Lovers" ve "The Impossible Dream" ile hit şarkılara imza atan şarkıcı Jack Jones hayatını kaybetti. "The Love Boat" dizisinin jenerik şarkısını seslendiren Grammy ödüllü şarkıcı 86 yaşındaydı.

Jones'un 15 yıllık eşi Eleanora Jones, Jones'un Kaliforniya'nın Rancho Mirage kentindeki bir hastanede lösemi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

JACK JONES KİMDİR?

Jones'un annesi Irene Hervey, 50 yıllık kariyeriyle Emmy'ye aday gösterilmiş bir aktristi. Babası Allan Jones ise Show Boat (1936) ve Marx Brothers'ın A Night at the Opera (1935) ve A Day at the Races (1937) filmlerinde başrolü üstlendi.

Jones, 1959'da ilk sözleşmesini Capitol Records ile imzaladı ve ilk albümü This Love of Mine'ı yayınladı. Albümde Steve Allen bestesi "This Could Be the Start of Something Big"in yorumu vardı.

Frank Sinatra'nın "Call Me Irresponsible" şarkısı ile başarıyı yakaladıktan sonra Jones, 1964'te "Wives and Lovers" ile Grammy ödülü kazandı.