Grammy ödüllü The Weeknd yeni albümünü duyurdu

"The Weeknd" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı Abel Tesfaye, yeni albümünün adını açıkladı. Şarkıcının "After Hours" ve "Dawn FM" ile başlayan üçlemesinin son halkası "Hurry Up Tomorrow" adını taşıyor.

Albümün yayın tarihi açıklanmadı. Şarkıcı, Brezilya'da özel bir konser vermeye hazırlanıyor. Konser gelirlerinin yüzde 10'unu bağışlayacağını duyuran şarkıcının konser, YouTube'da canlı olarak yayınlanacak.

Kanadalı sanatçı, “After Hours Til the Dawn” adlı turnesini ekim ayında Avustralya'da tamamlayacak.



Şarkıcı geçtiğimiz mayıs ayında Gazze'ye 2 milyon dolarlık yardımda bulundu. XO İnsani Yardım Fonu'na bağış yapan şarkıcı, Gazze'ye 18 milyon somun ekmek dağıtılmasına destek olmuştu.