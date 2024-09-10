Hayko Cepkin, 36 şarkıyı tek bir albümde toplayacak

"TAKLİT EDİLEMEYECEK TEK ŞEY O"



Sanatçı Cepkin, sahnede kullandıkları ürünlerin popüler hale geldiğini aktararak, bu ürünlerin dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti. Cepkin, "Biz sahnede kullandığımız ürünleri özellikle seçiyor ve bunların operatörleriyle çalışıyoruz. Bazıları yan ürünler kullanmaya başlayıp farklı yerlerde kazalara sebebiyet veriyorlar. Bunu yapmalarını istemiyoruz." diye konuştu.



Sahne şovu ve performanslarının 20 yıllık serüven içerisinde şekillendiğini aktaran Cepkin, her zaman imkanları daha da artırmaya çalışarak ve risk alarak bu hale geldiğini söyledi.



Bu süreçte Türkiye'deki sahne kültürüne dokunduklarını ifade eden Cepkin, "20 yıllık serüvenimizde mevcutta olanın maksimumunu kullanarak yapabileceğimizin en iyisini seyircimize sunmaya çalışıyoruz. En güvendiğimiz şey müziğimiz ve hacmimiz, taklit edilemeyecek tek şey o." dedi.



"NEYİ HAYAL ETTİYSEM GERÇEKLEŞTİRDİM"



Cepkin, bu zamana kadar kariyerinde hayalini kurduğu birçok şeyi hayata geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"İlk çıktığım günden beri plastik makyajlı ve dekorlu konser yaptım. Paraşütle sahneye indim, öyle konsere başladım. Stadyum konserleri yaptım. Özellikle bir Beşiktaşlı olarak İnönü Stadı'nda iki kez sahne almış olmak benim için gurur kaynağı. Bunlar hayallerimdi, hepsini yaptım. Eksik kalan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tiyatro manasında da Jekyll & Hyde müzikaliyle sahneye çıktım, ödüllerimi aldım. Yine yeni bir oyunla insanların karşısına çıkacağım. Yani neyi hayal ettiysem gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.



Cepkin, akıllara kazınan 33 şarkısını ve 3 yeni parçasını seslendirdiği İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konserinin, sosyal mecralarda ve müzik platformlarında yayınlanacak kaydı üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Kariyerinin başından bu yana seslendirdiği şarkıların güncel konser kayıtlarının yer aldığı proje çalışmaları hakkında bilgi veren Cepkin, şunları kaydetti:



"Stadyum benim için bir araç oldu. Hem görsel, hem de ses açısından iyi bir platform olarak gördüm. Onu da yüzde 100 hakkını vererek en iyi şekilde kullandım. Bunu da bu yılın içerisinde bitirmeye çalışacağım. 'Çok Beklersiniz', 'Çok Yoruldum' ve 'Ahval' şarkıları da stadyum kayıtlarıyla beraber çıkacak. Stadyumla beraber hepsi hem stüdyo hem de görüntülü konser kaydı olarak yayınlanacak. Bizim en güvendiğimiz ve gurur duyduğumuz şey konser halimizdir. Şarkının esas hali bana göre her zaman konserdedir. Bu sebeple benim konser halimi sunuyor olmam bu işin en önemli kısmı. Yani konserde söylediğim toplam 36 şarkı ve bonuslarıyla birlikte ortaya hem görüntü hem de stüdyo kaydı olarak yüklü bir kayıt çıkacak."

