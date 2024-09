Hayko Cepkin, 36 şarkıyı tek bir albümde toplayacak

Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden Hayko Cepkin, 20 yıla yaklaşan müzik kariyerinde ürettiği 36 şarkıyı tek albümde toplayacak.



Hayko Cepkin, "İstanbul Night Flight An Epic Symphony konserleri" kapsamında, Ankara Cermodern'de sanatseverlerle buluştu. Konserleri, sahne şovları, albüm çalışmaları ve projelerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulunan sanatçı, son yıllarda birçok konser programının yanı sıra senfoni orkestrası eşliğindeki "An Epic Symphony" konseptiyle de sevenleriyle buluştuğunu söyledi.



An Epic Symphony projesini 2017'den bu yana yürüttüklerini belirten Cepkin, "Bu yıl 25 Eylül'de İstanbul'da yapacağımız konserle An Epic Symphony turnesine veda edeceğiz. 2025 yılı itibarıyla daha farklı bir senfoni turnesiyle sevenlerimizin karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Uzun zamandır Anadolu'daki illerimize gidemiyoruz. Sahnesi ve kültür merkezleri uygun olan şehirlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da tahminimize göre 1 yıl sürecek ve 60'a yakın senfoni konseri yapacağız." dedi.

"SEYİRCİMİZİN GÖZÜNDE YILLANDIKÇA DAHA DA KIYMETLİ BİR HALE GELDİK"



20 yıla yaklaşan müzik kariyerinin başından bu yana adım adım ilerlemeyi tercih ettiğini anlatan Cepkin, bu stratejiyi bugüne kadar sürdürmekten de memnun olduğunu belirtti.



Geçmiş yıllarda popüler kültür içerisinde yerlerinin az olduğunu söyleyen Cepkin, "Kendimize 'yavaş yavaş gidelim, yıllara yayalım ve üzerinden 20 yıl geçtikten sonra da projemiz hala ayakta durabilsin' dedik. Şu anda da seyircimizin sıkıldığı bir proje değiliz. Üzerinden 20 yıl geçse de seyircimizin gözünde yıllandıkça daha da kıymetli bir hale geldik. Bu sebeple son 10 yılımız seyircimizle dolu dolu geçiyor. Bu sistemle ilerleyerek yine aynı kalabalıklarla projenin sonuna kadar gideceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.