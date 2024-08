House of the Dragon 2. sezon finali sızdırıldı

Game of Thrones spinoff'u House of the Dragon, tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı. Yazar George R.R. Martin’in ünlü fantastik dünyasından uyarlanan dizinin 2. sezon finali sızdırıldı.



Dizinin 4 Ağustos'ta yayınlanması plananlanan sezon finali, TikTok'ta yeni açılmış bir hesaba yüklendi. Yüklenen klibin dizinin yaklaşık 30 dakikalık kısmını kapsadığı açıklandı.

HBO konuyla ilgili "House of the Dragon sezon finalinden kliplerin sosyal medya platformlarında yayınlandığının farkındayız. HBO, klipleri internetten kaldırıyor ve hayranlar bölümün tamamını bu Pazar gecesi HBO ve Max'te izleyebilir" açıklamasında bulundu.

Dizide Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno ve Rhys Ifans gibi isimler rol alıyor. George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan dizi, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve House Targaryen'in hikayesini anlatıyor.



House of the Dragon’un 10 bölümlük ilk sezonu 21 Ağustos 2022'de yayınlanmıştı.