House of the Dragon 4. sezonuyla ekranlara veda edecek

Condal ayrıca üçüncü sezonun şu sıralar yazıldığını, sonbaharda hazırlıklarını yapacaklarını ve "2025'in başlarında" prodüksiyona başlamayı planladıklarını doğruladı.

Sezon finalinin ardından dizinin ne zaman biteceği açıklandı. Dizinin ortak yaratıcısı ve baş yazarı Ryan Condal, Variety'ye dizinin dört sezon süreceğini açıkladı.

3. sezonun da ikinci sezon gibi 8 bölüm olup olmayacağı sorulduğunda Condal "HBO ile bu konuda bir görüşmem olmadı. Sadece dizinin hikaye anlatımı açısından, ikinci sezondan itibaren aynı şekilde devam edeceğini öngörüyorum" dedi.

“A Song of Ice and Fire”ın yazarı ve “House of the Dragon”ın ortak yaratıcısı olan George R.R. Martin, daha önce dizinin “Dance of the Dragons” hikayesini “Fire & Blood” kitabından anlatması için her biri 10 bölümden oluşan dört sezonun gerekeceğine inandığını belirtmişti. Ancak HBO, şimdiye kadar “House of the Dragon”ın kaç sezon olacağını doğrulamamıştı.