House of the Dragon 4. sezonuyla ekranlara veda edecek

Game of Thrones spinoff'u House of the Dragon, tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı. Yazar George R.R. Martin’in ünlü fantastik dünyasından uyarlanan dizinin ikinci sezon finali yayınlandı.

3. sezonun da ikinci sezon gibi 8 bölüm olup olmayacağı sorulduğunda Condal "HBO ile bu konuda bir görüşmem olmadı. Sadece dizinin hikaye anlatımı açısından, ikinci sezondan itibaren aynı şekilde devam edeceğini öngörüyorum" dedi.

“A Song of Ice and Fire”ın yazarı ve “House of the Dragon”ın ortak yaratıcısı olan George R.R. Martin, daha önce dizinin “Dance of the Dragons” hikayesini “Fire & Blood” kitabından anlatması için her biri 10 bölümden oluşan dört sezonun gerekeceğine inandığını belirtmişti. Ancak HBO, şimdiye kadar “House of the Dragon”ın kaç sezon olacağını doğrulamamıştı.