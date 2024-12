İstanbul etkinlik rehberi (9-15 Aralık 2024)

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 10-14 Aralık'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Ebedi Barış", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Mumyalar", 10-15 Aralık'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Sonbahara Son Güller", Üsküdar Stüdyo Sahne'de 10-13 Aralık'ta "Bir Nefes Dede Korkut", Garibaldi Salon'da ise 12-15 Aralık'ta "Tamamen Doluyuz" oyunlarını sahneleyecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 11-14 Aralık'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Savaş ve Barış", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Tartuffe", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "İkinci Perdenin Başı", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Ümraniye Sahnesi'nde "Yenilmez", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Gök Kubbe", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise 14 Aralık'ta "Oscar" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.



Maximum Uniq Açıkhava'da bugün ve yarın "Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf", 15 Aralık'ta da "Zengin Mutfağı" oyunları izlenebilecek.



Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 13-15 Aralık'ta "Profesyonel" oyunu sahnelenecek, 11 Aralık'ta "Don Giovanni" opera gösterisi, 14 Aralık'ta "Fındıkkıran" bale gösterisi, 15 Aralık'ta ise "Khan Sultan Operası" sanatseverlerle buluşacak.



Konserler



Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 11 Aralık'ta "Piatango ft. Melis Sökmen, Şirin Vatan", 14 Aralık'ta "İBB Kent Orkestrası", 15 Aralık'ta ise "Kebyart Saksafon Dörtlüsü-Pablo Barragan-Amadeus Wiesensee" konserleri müzikseverlerin beğenisine sunulacak.



"Kozmoz Opera Halkası Kış Konseri" KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde, "Mor ve Ötesi Akustik" konseri İş Sanat İş Kuleleri Salonu'nda 11 Aralık'ta gerçekleşecek.



Melike Şahin, Volkswagen Arena'da 11-12 Aralık'ta, Cem Adrian, IF Performance Hall'de 13 Aralık'ta, Hande Yener JJ Arena'da 14 Aralık'ta konser verecek.



İstanbul Filarmoni Derneğinin "80. Yıl Konserleri" kapsamında, 13 Aralık'ta Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali'nde "IFD Quartet Konseri", 14 Aralık'ta Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi'nde "Brooklyn Chamber Opera-Kış Konseri" düzenlenecek.



İtalyan opera sanatçısı Alessandro Safina, 15 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda hayranlarıyla buluşacak.



Özbek müzisyen Alisher Nazirov 15 Aralık'ta Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.



AKM'de yarın "Şeb-i Arus Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Özel Sema Mukabelesi" ve "Yücel Paşmakçı'ya Vefa Konseri", 12 Aralık'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri-Holst Gezegenler", 14 Aralık'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri 3 Hisar" izlenebilecek.



Sergiler



"Konuşan Resimler: 10 Yılın Vedası" sergisi, 13 Aralık'ta AKM'de sanatseverlerle buluşacak.



Kış atmosferini sanatla buluşturmayı hedefleyen "Winter Tale" sergisi, The Stay Boulevard Nişantaşı'nda görülebilecek.



Ressam Ertuğrul Ateş'in, Denizbank iş birliğinde hazırladığı "40. Yıl Ertuğrul Ateş" sergisi, Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluşuyor.



Hattat Hasan Çelebi ve Muhammet Mağ'ın eserlerinden oluşan "Kadim Şehrin Sanatkarları" sergisi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebiliyor.



Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine yer verilen, karma resim sergisi "Vizyon", Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.



Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Tecelli" isimli 13. kişisel hüsnühat sergisi, Saray Koleksiyonları Müzesi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde 18 Aralık'a kadar devam edecek.



Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Wabi-Sabi-Lotus 5 Grubu Japon Sanat Sergisi", Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde devam ediyor.



Rahmi M. Koç Müzesi'nin 30. yıl kutlamaları kapsamında, binek araçların kronolojik değişimini ele alan, "Beygir Gücü" sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebilecek.



İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, Kalyon Kültür'de 14 Şubat 2025'e kadar açık olacak.



Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin "NATO'ya ve savaşa karşı kaleminle, boyanla, fırçanla ses ver!" çağrısı kapsamında 5 Filistinli sanatçının hazırladığı "Filistin Halkı Direniyor" sergisi, Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam ediyor.



Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkinin yer aldığı "Renklerin Yolculuğu" sergisi, İstanbul Modern'de ziyaret edilebilir.



İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.



AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eserini, 31 Aralık'a kadar sanatseverlerle buluşturuyor.