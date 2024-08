James McAvoy'dan Deadpool & Wolverine açıklaması

X-Men'in kurucusu Profesör X'i canlandıran James McAvoy, " Deadpool & Wolverine "in kapanış jeneriğinde, Marvel Evreni dışındaki filmlerin kamera arkası görüntülerinin yer aldığı sürpriz bir montaja dahil edilmişti.

Ünlü oyuncu, "Hayır, hayır, hayır, hayır. Bunda değil. Sanmıyorum. Eğer öyle bir durum vardıysa belli ki beni aramadan önce o fikirden vazgeçtiler, yani hayır" dedi.

Profesör X'i tekrar oynamanın her zaman ilgisini çekeceğini belirten McAvoy "Her zaman söylemişimdir, iyi bir rol varsa, iyi bir hikaye anlatmak için iyi bir fırsat varsa, daha önce yaptığım bir şey de olsa, tamamen yeni bir şey de olsa, her zaman ilgimi çeker" dedi.

Ünlü isim, sözlerine "Eğer iyi malzeme varsa cevap vermeye her zaman hazırım. Her zaman hazırım. Hep hazırım! Oyuncu hazır! İyi olması lazım ve yapmak istemeleri lazım, o yüzden bu tamamen varsayımsal" diye devam etti.