Jennifer Lawrence'tan yeni film: Çizgi roman uyarlamasında rol alacak

"Umut Işığım", "Açlık Oyunları", "Don't Look Up", "Uzay Yolcuları", "Büyü de Gel" gibi filmlerin yıldızı Jennifer Lawrence'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Paul B. Rainey'nin 2023 tarihli kara komedi türündeki çizgi romanı Why Don't You Love Me?'nin sinema uyarlamasında rol alacak. Lawrence aynı zamanda Justine Ciarrocchi ile filmin yapımcıları arasında yer alıyor. Senaryosunu Robert Funke'nin kaleme aldığı film için yönetmen arayışları sürüyor.

"Why Don't You Love Me?", Claire ve Mark adlı mutsuz bir çiftin evliliklerini sürdürmeye çalışmasını anlatıyor. Çizgi roman, "evlilik, alkolizm, depresyon ve kaybedilen fırsatların yasını tutmakla ilgili zifiri karanlık bir komedi" diye tanımlanıyor.

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi? Haberi Görüntüle