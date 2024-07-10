Jennifer Lawrence'tan yeni film: Çizgi roman uyarlamasında rol alacak

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Paul B. Rainey imzalı çizgi romanı "Why Don't You Love Me?"nin sinema uyarlamasında rol alacak.

Jennifer Lawrence'tan yeni film: Çizgi roman uyarlamasında rol alacak

"Umut Işığım", "Açlık Oyunları", "Don't Look Up", "Uzay Yolcuları", "Büyü de Gel" gibi filmlerin yıldızı 'ın yeni projesi belli oldu.

Ünlü oyuncu, Paul B. Rainey'nin 2023 tarihli kara komedi türündeki çizgi romanı Why Don't You Love Me?'nin uyarlamasında rol alacak. Lawrence aynı zamanda Justine Ciarrocchi ile filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

Senaryosunu Robert Funke'nin kaleme aldığı için yönetmen arayışları sürüyor. 

Jennifer Lawrence'tan yeni film: Çizgi roman uyarlamasında rol alacak - 1

"Why Don't You Love Me?", Claire ve Mark adlı mutsuz bir çiftin evliliklerini sürdürmeye çalışmasını anlatıyor. Çizgi roman, "evlilik, alkolizm, depresyon ve kaybedilen fırsatların yasını tutmakla ilgili zifiri karanlık bir komedi" diye tanımlanıyor.

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi?

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi?

Haberi Görüntüle

Öte yandan 'ın geçtiğimiz ay da Real Housewives adlı realite programından ilham alan bir filmde rol alacağı ortaya çıkmıştı. "The Wives" adını taşıyacak olan , gizemli bir cinayete odaklanacak.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...