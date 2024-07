Jennifer Lawrence'tan yeni film: Çizgi roman uyarlamasında rol alacak

Ünlü oyuncu, Paul B. Rainey'nin 2023 tarihli kara komedi türündeki çizgi romanı Why Don't You Love Me?'nin sinema uyarlamasında rol alacak. Lawrence aynı zamanda Justine Ciarrocchi ile filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

"Umut Işığım", "Açlık Oyunları", "Don't Look Up", "Uzay Yolcuları", "Büyü de Gel" gibi filmlerin yıldızı Jennifer Lawrence 'ın yeni projesi belli oldu.

"Why Don't You Love Me?", Claire ve Mark adlı mutsuz bir çiftin evliliklerini sürdürmeye çalışmasını anlatıyor. Çizgi roman, "evlilik, alkolizm, depresyon ve kaybedilen fırsatların yasını tutmakla ilgili zifiri karanlık bir komedi" diye tanımlanıyor.