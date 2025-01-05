Johnny Depp'in kızı Lily-Rose babasının izinden gidiyor

Harper's Bazaar dergisine konuşan oyuncu, babasının 1990 tarihli Edward Scissorhands (Makas Eller) filminin kendisini çocukken çok korkuttuğunu itiraf etti. Depp, "Korkutucu olduğunu düşündüğüm için değil, herkes Edward karakterine çok kötü davranıyordu ve ben gerçekten üzüldüm" ifadelerini kullandı. Lily-Rose, özellikle banliyö sakinlerinin Edward'a sırt çevirdiği anlar için ise "Dehşete düştüğümü hatırlıyorum, bu garip çünkü o döneme dair çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Zor bir çocukluk anısı" dedi.

Hollywood'un ünlü yıldızı Johnny Depp 'in kızı Lily-Rose Depp de babasının izinden gidiyor. The Idol, The King ve son olarak Nosferatu gibi yapımlarda rolan 25 yaşındaki oyuncu, babasının filmleri hakkında konuştu.

Tİm Burton imzalı Edward Scissorhands filmi, yönetmen ile Depp'in birlikte çalıştığı ilk filmdi. Johnny Depp daha önce verdiği bir röportajda, Tom Cruise, Tom Hanks ve Michael Jackson'ın Edward Scissorhands rolü için seçmelere girdiğini ancak rolü kendisinin kazandığını söylemişti.

NOSFERATU HAKKINDA

Robert Eggers'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Nosferatu filminin başrollerinde Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult, Willem Dafoe ve Aaron Taylor-Johnson gibi isimler yer alıyor.



The Lighthouse, The Northman ve The Witch gibi filmlere imza atan Eggers'ın yeni filmi, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu'nun gotik hikayesini konu alıyor.

