Johnny Depp'in kızı Lily-Rose babasının izinden gidiyor

Hollywood'un ünlü yıldızı Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp de babasının izinden gidiyor. The Idol, The King ve son olarak Nosferatu gibi yapımlarda rolan 25 yaşındaki oyuncu, babasının filmleri hakkında konuştu.



Harper's Bazaar dergisine konuşan oyuncu, babasının 1990 tarihli Edward Scissorhands (Makas Eller) filminin kendisini çocukken çok korkuttuğunu itiraf etti. Depp, "Korkutucu olduğunu düşündüğüm için değil, herkes Edward karakterine çok kötü davranıyordu ve ben gerçekten üzüldüm" ifadelerini kullandı.



Lily-Rose, özellikle banliyö sakinlerinin Edward'a sırt çevirdiği anlar için ise "Dehşete düştüğümü hatırlıyorum, bu garip çünkü o döneme dair çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Zor bir çocukluk anısı" dedi.