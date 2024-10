Jumanji 3 filminin vizyon tarihi belli oldu

Dwayne Johnson'ın başrolünde bulunduğu Jumanji serisinin devam filmi geliyor. Jumanji: Welcome To The Jungle ve Jumanji: Next Level'ın ardından gelecek olan üçüncü film, 2026 yılında izleyiciyle buluşacak.

“The Rock” Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart ve Jack Black'in başrollerini paylaştığı yapım 11 Aralık 2026'da vizyona girecek.

Film serisi, kendilerini bir video oyununun içinde sıkışmış bulan bir grup genci konu alıyor. 2019 tarihili devam filmini çeken Matt Tolmach, Johnson, Kasdan, Dany Garcia ve Hiram Garcia, üçüncü filmi yapmak üzere geri dönecek.