Linkin Park'ın yeni vokalisti Emily Armstrong oldu

Linkin Park'ın yeni vokalisti, Dead Sara grubundan Emily Armstrong oldu. G Flip, Illenium ve One OK Rock'ın söz yazarı ve yapımcısı olan Colin Brittain de gruba davulcu olarak katılacak.

7 yıl sonra bir araya gelen grup, "From Zero" aynı yeni albümlerini ve "The Emptiness Machine" adlı yeni şarkılarını duyurdu. "The Emptiness Machine" şarkısının "Linkin Park'ın DNA'sını yansıttığı" söyleniyor.

Albüm, grubun baş vokalisti Chester Bennington'ın ölümünden iki ay önce çıkan 2017'deki "One More Light"tan bu yana çıkan ilk çalışma olacak.

Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix ve Joe Hahn'dan oluşan ve iki yeni üyesi bulunan grup, Los Angeles, New York, Hamburg, Londra, Seul ve Bogota'da arena turuna da çıkacak.