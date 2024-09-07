Marilyn Monroe'nun kıyafetleri ve mektupları ilk kez sergilenecek

İkonik oyuncu Marilyn Monroe'nun 250'den fazla eşyası, ilk kez Londra'da sergilenecek. "Marilyn - The Exhibition" adlı sergi, ekim ayında Londra'ya sanatseverlerle buluşacak.
Monroe'nun aşk mektupları, saten sabahlıkları ve makyaj malzemeleri de koleksiyonda yer alıyor. Eşyalar, Hollywood yıldızına ait bin 500'den fazla eşyaya sahip olan Ted Stampfer'ın özel koleksiyonundan geliyor.
Sergide öne çıkanlar arasında Monroe'nun yapım şirketinden eşyalar, Londra'daki çekimlerinden hatıralar ve Kraliçe II. Elizabeth ile görüşmesinden görüntüler yer alıyor.
Sanatçının en ünlü kıyafetlerinden bazıları da ziyaretçileri Monroe'nun "Norma Jeane Mortenson" olarak başladığı kariyerinden, Hollywood ikonu olmasına kadar uzanan bir yolculuğa çıkaracak.
Makyaj malzemeleri, ayakkabıları ve güzellik ürünleri de 18 Ekim'de Arches London Bridge'de sergilenecek olan koleksiyonun bir parçası olacak. Sergiyi düzenleyen Stampfer, kişisel koleksiyonunun Londra'da sergilenecek olmasından "çok memnun" olduğunu söyledi ve "1962'de, ölümünden sonra, eşyaları neredeyse kırk yıl boyunca bir zaman kapsülündeymiş gibi saklandı ve muhafaza edildi" diye ekledi.
Stampfer, "Hayatına dair gerçek bir bakış açısı kazandırabilecek bu eşsiz parçaları paylaşabilmek harika, bugün gerçek Marilyn Monroe'ya ve gerçek kimliğine daha da yaklaşmamızı sağlıyor" dedi.
MONROE HAKKINDA
Ölümünün üzerinden 60 yıldan fazla geçmesine rağmen Marilyn Monroe, bugün küresel çapta büyük bir popüler kültür figürü olmaya devam ediyor. Komik sarışın karakterleri canlandırmasıyla tanınan Amerikalı yıldız, "As Young as You Feel" ve "Monkey Business" gibi popüler filmlerde yer aldı.
1940'larda ve 1950'lerde filmleri gişe rekoru kıran yıldız, on yıldan uzun bir süre Hollywood'un en iyi aktörlerinden biriydi.
Özel hayatı, James Dougherty, Joe DiMaggio ve Arthur Miller ile yaptığı 3 evlilik de dahil olmak üzere, basın tarafından yakından takip edildi. Yıldızın ölümünün “aşırı dozda sakinleştirici ilaçlardan kaynaklandığı” biliniyor.
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