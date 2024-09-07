Marilyn Monroe'nun kıyafetleri ve mektupları ilk kez sergilenecek

Monroe'nun aşk mektupları, saten sabahlıkları ve makyaj malzemeleri de koleksiyonda yer alıyor. Eşyalar, Hollywood yıldızına ait bin 500'den fazla eşyaya sahip olan Ted Stampfer'ın özel koleksiyonundan geliyor.

Sanatçının en ünlü kıyafetlerinden bazıları da ziyaretçileri Monroe'nun "Norma Jeane Mortenson" olarak başladığı kariyerinden, Hollywood ikonu olmasına kadar uzanan bir yolculuğa çıkaracak.



Makyaj malzemeleri, ayakkabıları ve güzellik ürünleri de 18 Ekim'de Arches London Bridge'de sergilenecek olan koleksiyonun bir parçası olacak. Sergiyi düzenleyen Stampfer, kişisel koleksiyonunun Londra'da sergilenecek olmasından "çok memnun" olduğunu söyledi ve "1962'de, ölümünden sonra, eşyaları neredeyse kırk yıl boyunca bir zaman kapsülündeymiş gibi saklandı ve muhafaza edildi" diye ekledi.



Stampfer, "Hayatına dair gerçek bir bakış açısı kazandırabilecek bu eşsiz parçaları paylaşabilmek harika, bugün gerçek Marilyn Monroe'ya ve gerçek kimliğine daha da yaklaşmamızı sağlıyor" dedi.