Marilyn Monroe'nun kıyafetleri ve mektupları ilk kez sergilenecek

İkonik oyuncu Marilyn Monroe'nun 250'den fazla eşyası, ilk kez Londra'da sergilenecek. "Marilyn - The Exhibition" adlı sergi, ekim ayında Londra'ya sanatseverlerle buluşacak.

MONROE HAKKINDA



Ölümünün üzerinden 60 yıldan fazla geçmesine rağmen Marilyn Monroe, bugün küresel çapta büyük bir popüler kültür figürü olmaya devam ediyor. Komik sarışın karakterleri canlandırmasıyla tanınan Amerikalı yıldız, "As Young as You Feel" ve "Monkey Business" gibi popüler filmlerde yer aldı.

1940'larda ve 1950'lerde filmleri gişe rekoru kıran yıldız, on yıldan uzun bir süre Hollywood'un en iyi aktörlerinden biriydi.



Özel hayatı, James Dougherty, Joe DiMaggio ve Arthur Miller ile yaptığı 3 evlilik de dahil olmak üzere, basın tarafından yakından takip edildi. Yıldızın ölümünün “aşırı dozda sakinleştirici ilaçlardan kaynaklandığı” biliniyor.