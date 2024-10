Marvel, 2025 yılında yayınlanacak dizileri açıkladı

Marvel, 2025 dizi takvimini açıkladı.

Yeni Örümcek adam dizisi "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", 29 Ocak'ta yayınlanacak.

Daredevil dizisinin devamı niteliğindeki “Daredevil: Born Again” ise 4 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. Dizide Charlie Cox "Matt Murdock", Vincent D’Onofrio ise "Kingpin" karakteriyle ekrana dönecek.



İşte diğer Marvel dizileri ve yayın tarihleri:

Ironheart- 24 Haziran



Eyes of Wakanda - 6 Ağustos



Marvel Zombies - Ekim 2025



Wonder Man - Aralık 2025



What If…? - 22 Aralık 2024