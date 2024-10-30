Marvel, 2025 yılında yayınlanacak dizileri açıkladı
Marvel Stüdyoları, gelecek yıl hangi dizilerin izleyiciyle buluşacağını açıkladı.
Marvel, 2025 dizi takvimini açıkladı.
Yeni Örümcek adam dizisi "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", 29 Ocak'ta yayınlanacak.
Daredevil dizisinin devamı niteliğindeki “Daredevil: Born Again” ise 4 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. Dizide Charlie Cox "Matt Murdock", Vincent D’Onofrio ise "Kingpin" karakteriyle ekrana dönecek.
İşte diğer Marvel dizileri ve yayın tarihleri:
Ironheart- 24 Haziran
Eyes of Wakanda - 6 Ağustos
Marvel Zombies - Ekim 2025
Wonder Man - Aralık 2025
What If…? - 22 Aralık 2024
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