Maserati filmi geliyor: Anthony Hopkins başrolde

"Maserati" filmi, The Andrea Iervolino Company adlı film ve TV şirketi tarafından çekilecek. Şirket daha önce, Bobby Moresco'nun yönettiği biyografi filmi "Lamborghini : Efsanenin Arkasındaki Adam"ın yapımcılığını üstlenmişti.

Anthony Hopkins , İtalyan lüks otomobil markası Maserati'yi konu alan bir filmde rol alacak. Bobby Moresco'nun yöneteceği biyografi filmi "Maserati: The Brothers" adını taşıyacak.

Yakında Bologna'da çekimleri başlayacak olan filmde kimlerin rol alacağı henüz belli değil.

Hopkins, son olarak Roland Emmerich'in gladyatör serisi "Those About to Die"da İmparator Vespasian'ı canlandırdı.

Maserati, Ernesto adındaki üç kardeş tarafından, İtalya'nın merkezi Bologna şehrinde bir garajda kuruldu. Şirketin amblemi olan üç dişli mızrak, Bologna'daki Neptün Çeşmesi'nde bulunan üç dişli mızrağın bir kopyasıdır.