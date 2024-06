New York'taki Türkevi'nde Atatürk Kütüphanesi açıldı

Türkevi'nde Atatürk Kütüphanesi açıldı. Açılış töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılara Türk Tarih Kurumunun (TTK) tanıtımını içeren video gösterildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Eğitim Ataşeliğinin girişimleriyle kurulan "Atatürk Kütüphanesi"nin açılışını Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Güner Doğan ve New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal gerçekleştirdi.

Açılış törenine aynı zamanda TTK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Türk Alman Üniversitesinden Doç. Dr. Enes Bayraklı, TTK Özel Kalem Müdürü Dr. Uğur Cenk Deniz İmamoğlu ile New York'taki Türk okullarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.