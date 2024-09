Ödüllü oyuncu Meryl Streep'in yeni dizi projesi açıklandı

2012 yılında Demir Leydi (Iron Lady) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ve Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Meryl Streep'in yeni projesi belli oldu. Streep, Jonathan Franzen'ın aynı adlı romanın uyarlanacak olan "The Corrections" adlı dizide rol alacak. Dizinin henüz hangi kanalda veya dijital platformda yayınlanacağı belli değil.

Franzen, dizinin aynı zamanda yapımcıları arasında yer alacak. “The Corrections” ilk olarak 2001 yılında yayımlandı. Kitap, üç yetişkin çocuklarıyla birlikte bir Noel buluşması düzenlemeye çalışan yaşlı bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Streep son dönemde dizi projeleriyle adından söz ettiriyor. Usta oyuncu, son olarak Only Murders in the Building adlı dizide rol aldı.