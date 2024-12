Oscar adayı Amy Adams, Nightbitch filmiyle gündemde

Ödüllü oyuncu Amy Adam, Nightbitch adlı yapımla beyazperdeye geri dönüyor. 6 kez Oscar'a aday gösterilen Amy Adams, Nightbitch adlı filmde rol aldı. Searchlight Pictures imzalı film, dijital platformda 24 Ocak’tan itibaren seyredilebilecek.



FİLMİN KONUSU



İlk gösterimini Toronto Film Festivali’nde yapan, korku ve komedi türündeki filmde Adams, sanat kariyerini rafa kaldırıp kendini çocuğuna adayan bir ev kadını olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Anneliğin ve toplumun bu kavrama yüklediği stereotiplerle kendini mücadele içinde bulan bir kadın, bu tabloya kendisine yardımcı olmayan ve “Mutluluk bir seçimdir” mottosuyla her şeyi toz pembe yaşayan bir eş de eklendiğinde kendini korkutucu bir çıkmazda bulacak.



Yönetmenlik kariyerine The Diary of a Teenage Girl gibi güçlü bir bağımsız filmle giriş yapan Marielle Heller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Amy Adams'ın yanı sıra Scoot McNairy, Jessica Harper, Zoë Chao, Mary Holland ve Archana Rajan'ın başrollerini paylaştığı filmin fragmanındaki Adams'ın çocuğuyla birlikte köpek maması yediği sahne merak uyandırdı.



Heller'ın Rachel Yoder ile birlikte kaleme aldığı Nightbitch, 24 Ocak'tan itibaren filmseverlerle buluşacak.