Oscar ödüllü oyuncu Kathy Bates emekli oluyor

Oscar ve Emmy ödüllü oyuncu Kathy Bates emekli oluyor. 76 yaşındaki oyuncu, yeni dizisi "Matlock"un ardından hiçbir projede yer almayacağını açıkladı. Oyuncu, The New York Times'a yaptığı açıklamada "Dua ettiğim, çalıştığım, tırnaklarımla kazıdığım her şeyin, aniden hepsini kullanmam istenebiliyor. Ve bu çok yorucu. Bu benim son dansım" dedi.
Kariyerini "Acı, acı ve yine acı" sözleriyle tanımlayan Bates, "Bu acıyı hissetmeye hakkım var mı? Bana bu kadar çok şey verilmişken?" ifadelerini kullandı.
American Horror Story ve Two and a Half Men dizilerindeki performansları Bates'e iki Primetime Emmy Ödülü kazandırdı.
"Misery" filminde hemşire Annie Wilkes'i canlandıran oyuncu, Altın Küre ve Oscar ödülü kazandı.
"The Late Shift"te Jay Leno'nun menajeri Helen Kushnick'i canlandıran oyuncu, ikinci kez Altın Küre ödülü kazandı. Oyuncu, "Aslında hiç film yıldızı olmayı düşünmedim. Sadece olabileceğim en iyi kişi olmak istedim" demişti.
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