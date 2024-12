Sağır Sultan dans gösterisi AKM'de izleyiciyle buluştu

İnsanlık tarihindeki iyi ve kötü kavramlarını ele alan ve Gazze'de İsrail'in zulmüne dikkati çeken eserin sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya üstlendi. Gösteri, Filistin'de yaşanan zulmü "kötülüğün ilanı" olarak ele alırken, geleneksel halk dansları ve figüratif hikayelerle izleyicilerde bu duruma karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Topluluğun sanat yönetmeni Çankaya, yaptığı açıklamada, gösteriyi ilk kez Adana'da gerçekleşen Teknofest'te sahnelediklerini belirterek, "İyiyle kötünün savaşını daha sanatsal bir bakış açısıyla sahnelemek istedik. İçinde Gazze'ye dokunan, Gazze'yi konu alan bölümlerimiz var. Bu kavga tarihte başlıyor. Kabil ve Habil ile ilk cinayetle başlayan bir hikaye. Kötülüğün doğuşundan günümüze devam eden ve şu anda da iyiyle kötünün büyük, amansız mücadelesini anlatıyor. Türklerin her zaman mazlumun yanında yer aldığı, adalet dağıttığı konulara da değiniyor." dedi.



Oyunda kendisi için en dokunaklı kısmın Gazze'li çocukların çizdiği resimlerin gösterilmesi olduğunu söyleyen Çankaya, şunları kaydetti:



"Bu resimleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı sergiden aldık. Onlarla irtibata geçtik ve bu resimleri kullanmamıza izin verdiler. Dehşetten çocukların nutukları tutulup, konuşamadıkları için kendilerini resim yaparak ifade ettiklerini ve orada gördüğünüz acının tarif edilemeyeceğini düşünüyorum. Bu da küçücük bir dokunuşla o minicik kalpleri anmanın saygı duruşu denilebilir. Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Dünyayı sevgi kurtaracak."



Gösteriyi bir zaman tüneli olarak nitelendiren Çankaya, "İlk insan ve kötünün, kıskançlıktan doğuşuyla başlayan, ancak daha sonra Türk dünyasına değinen bir gösteri. Göçler var. Türklerin, tarih sahnesinde her zaman iyinin yanında yerini aldığı sahnelerimiz var. Daha sonra günümüze geliyor, bu kavganın bugün de devam ettiğini görüyoruz. Türk dünyasının birleşmesiyle de bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.



BİRÇOK BÖLGENİN HALK DANSLARI SAHNELENİYOR



Kültür Medeniyet Vakfı Genel Sanat Yönetmeni Serhat Kula ise Adana'da projenin beğeni toplamasının ardından topluluğun gösteriyi repertuvarına kattığını aktararak, "Sağır Sultan, isminden de anlaşıldığı gibi bir mesaj veriyor. İyiliğin ve kötülüğün Habil ve Kabil'den başlayarak günümüzde devam eden bir çarpışması, serencamı var. Bu çarpışma bugün Gazze'de de gözler önüne seriliyor. Bu gösteride de halk dansları, birçok figüratif hikaye ve bununla beraber bir sinevizyon çalışması var. Sağır Sultan'ın bile duyduğu bu kötülük hikayesine artık dur demek için sanat da burada bir söz söylemek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyada bu probleme ses veren her bölgenin, çığlığın, halk dansı figürünün gösteride yer aldığını kaydeden Kula, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu figürlerin ortasına da 'dabke'yi, Filistin'in geleneksel oyununu yerleştiriyoruz. Balkanlar'dan Kafkasya'ya Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinden Avrupa'ya kadar birçok bölgenin halk dansları bir araya gelerek bir dayanışma ve beraberlik sahneleniyor. Dünyada sorunların yaşandığı yani buhran dönemlerini de temsil edecek kötülük hikayeleri de işleniyor. Dolayısıyla izleyici her kötülüğün ardından bir iyilik ve umudun geldiği mesajını çok doğru bir şekilde alabiliyor. İnşallah Gazze'de de Suriye'de yaşadığımız refah dönemi gibi, bir arada olacağız ve bunları konuşacağız." Dans gösterisi 28 Ocak 2025'te de AKM'de yeniden izleyiciyle buluşacak.