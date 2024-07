Sanat Konuşmaları serisi 9 Temmuz'da başlayacak

İstanbul Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen "Sanat Konuşmaları" serisinin 9 Temmuz'daki ilk konuğu küratör ve yazar Fatoş Üstek olacak.



Müzeden yapılan açıklamaya göre, sanat konuşmaları serisi ile çeşitli alanlardan profesyonellerin araştırma, proje ve yayınlarını kamuyla paylaşmalarına aracılık edilmesi hedefleniyor.



"Geleceğin Sanat Kurumları İçin Yeni Bir Model" (The Art Institution of Tomorrow Reinventing the Model) kitabını kaleme alan Üstek'in konuk olacağı program, İstanbul Modern Oditoryumu'nda 18.00'de gerçekleştirilecek.