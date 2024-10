Sertab Erener için "Saygı1" konseri düzenlenecek

Sertab Erener için "Saygı1" konseri verilecek. Volkswagen Arena'da düzenlenen konserde, 2003 yılında "Everyway That I Can" şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Erener için ünlü isimler ve sanatçılar sahneye çıkacak.



Canlı bağlantıların da olacağı programda Adamlar, ⁠⁠Aleyna Tilki, ⁠⁠Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, ⁠⁠Fatma Turgut, Gökhan Türkmen, ⁠⁠Melek Mosso, Mirkelam, ⁠⁠Nil Karaibrahimgil, ⁠⁠Hande Yener, Sena Şener, Şanışer, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, ⁠⁠Levent Yüksel, Nova Norda, Paptircem ve Selin Geçit müzikseverlerle buluşacak.



Saygı1 konserlerinin ilki rap müzik yorumcusu Ceza için düzenlenmiş ve müzikseverlerden yoğun ilgi görmüştü.