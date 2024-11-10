Shakira, animasyon filmi Zootopia 2'de rol alacak
Ünlü şarkıcı Shakira, Disney imzalı Zootopia'nın devam filminde rol alacak.
2016 yılında vizyona giren Zootopia'nın (Zootropolis: Hayvanlar Şehri) devamı geliyor. Ünlü şarkıcı Shakira, En İyi Animasyon Filmi Oscar'ını kazanan filmde "Gazelle" karakterine hayat vermişti. Filmde "Try Everything" adlı şarkıyı seslendiren Shakira, devam filminde yer alacağını açıkladı.
Şarkıcı "Gazelle, Zootopia 2'ye geri dönüyor" diyerek müjdeli haberi verdi.
Zootopia 2'nin 26 Kasım 2025'te vizyona girmesi planlanıyor. Ginnifer Goodwin ve Jason Bateman, devam filminde de rol alacak.
Devam filminin yeni oyuncuları arasında "Everything Everywhere All at Once" filminin Oscar ödüllü yıldızı Ke Huy Quan yer alıyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Shakira
- Film