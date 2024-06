"Son Akşam Yemeği" filmi festivallerden ödülle döndü

Bişkek Uluslararası Film Festivali Türk Filmleri Haftası'nın açılış filmi olan "Son Akşam Yemeği" filmi, Bakü Türk Filmleri Haftası'nda ise kapanış filmi olarak gösterildi.

Mikta Film Festivali, 28. Nürnberg Film Festivali, 24. Frankfurt Türk Film Festivali'nde ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde özel gösterimi yapılan film, bu zamana kadar İstanbul International Spring Film Festival'de "En İyi Uzun Metraj Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Sinematograf", Pelin Akil ve Azra Aksu ile "En İyi Kadın Oyuncu", Engin Şenkan ve Onur Tuna'nın performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Yapımcı" kategorilerinde 6 ödül aldı.



IndoDubai International Film Festival ve Frankfurt Türk Film Festivali'nde de finalist olan "Son Akşam Yemeği", The Writer's Journey International Short Film Festival'de "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Film Jüri Özel Ödülü"nü kazandı.



Film, Seville International Film Festival'de Mustafa Yazıcıoğlu'nun hazırladığı eserlerle "En İyi Müzik" ve American Golden Picture International Film Festival'de "En İyi Besteci", Kocaeli Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.



Cumhuriyetin ilanından bir gün önce Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini işleyen yapım, New York Movie Awards, Florence International Film Festival, Milan Gold Awards, Hollywood Gold Awards ve New York International Film Festivali'nden "En İyi Film", "En İyi Orijinal Müzik", "En İyi Uzun Metraj Film" dallarında ödüller aldı.