Taylor Swift, Michael Jackson'ı tahtından etti

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, iptal edilen Viyana konserlerinin ardından soluğu Londra'da aldı. Ünlü Wembley Stadyumu' nda yaklaşık 92 bin hayranıyla bir araya gelen yıldız, "Eras" adlı turnesiyle yeni bir rekora imza attı.

Şarkıcı sahnede, "Beni tek bir turnede Wembley'de 8 kez konser veren ilk sanatçı yaptınız. Bunun için size asla ama asla yeterince teşekkür edemeyeceğiz" dedi.

Swift, bir turne kapsamında Wembley'de en çok sayıda konser veren şarkıcı oldu.

DAHA ÖNCE DE REKORUNU KIRMIŞTI

Taylor Swift'in Eras adlı dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı filmi, dünya çapında 261,6 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan konser/belgesel filmi oldu.

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın 2009 çıkışlı konser belgeseli "This Is It" ise dünya çapında 181,9 milyon dolar kazanmıştı.



Swift, 261,6 milyon dolar hasılat ile Jackson'ın rekorunu kırmış oldu. "Dünyanın en çok gişe hasılatı elde eden konser filmi" ünvanı artık Taylor Swift'in elinde.