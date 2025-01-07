The Last of Us 2. sezon yayın tarihi açıklandı

Boşrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in rol aldığı aynı adlı oyundan uyarlanan HBO uyarlaması dizi The Last of Us'ın ikinci sezonu için meraklı bekleyiş sürüyor.



Dizinin 2. sezonunun ne zaman izleyiciyle buluşacağı belli oldu. Pascal’ın Joe Miller’a, Ramsey’nin ise Ellie Williams’a hayat verdiği dizi, gelecek nisan ayında yayınlanacak.

2. sezonun konusu ise şöyle: İlk sezondaki olaylardan beş yıl sonra, Joel ve Ellie birbirleriyle ve geride bıraktıklarından daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyayla çatışmaya çekilir.

"ÜÇÜNCÜ SEZONUN OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"



Öte yandan HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, daha önce verdiği bir röportajda dizinin 3. sezonuyla ilgili, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" demişti.