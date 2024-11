Todd Haynes, 75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı oldu

Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı Haynes'in 75. Berlinale'nin jüri başkanlığını yapacağı belirtildi.



Berlinale Başkanı Tricia Tuttle, "kabiliyetli senaryo yazarı ve etkileyici yelpazeye sahip yönetmen" olarak nitelendirdiği Haynes'i, 75. Berlinale'nin jüri başkanlığı için kazanmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



Haynes, "Far from Heaven" (Cennetten Çok Uzakta), "I’m not There" (Beni Orada Arama), "Carol" ve "May December" (Bir Skandalın Peşinde) gibi filmlerle tanınıyor.