"Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali" başlıyor

Festivalin bu yılki danışma kurulu Asuman Dabak, Yağmur ve Durul Taylan, Ömer Faruk Sorak ile Alex Proyas'tan oluşuyor.



Onur Ünlü'nün başkanlığını üstlendiği ulusal yarışma jürisinde Salih Bademci, Pelin Akil, Özge Özberk ve Murat Kılıç, uluslararası film jürisinde ise Alex De La Iglesia, Jale Arıkan, Ozan Adam ve Melik Saraçoğlu yer alıyor.



Festivalde "Ulusal Yarışma" kategorisinde Türk sinemasından "Aşk Falan Filan", "Avcı İlk Kehanet", "Bir Kar Tanesinin Ömrü", "Cenaze", "Dissosiye", "Eflatun", "Iguana Tokyo", "Kerr", "Mitat" ve "Osman Sekiz" filmleri izleyiciyle buluşacak.



Dünya sinemasından "Fairytale", "Conann", "Darla in Space", "Sparta", "Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person", "The Sweet East", "Broadway", "Cidade Campo", "The Invisible Fight" ve "Mammalia" filmleri festivalde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.



"Fantastik Galalar" bölümünde ise "The People's Joker", "Another End", "Between The Temples", "Divinity", "Realm of Satan" ve "They Shot The Piano Player" filmleri izlenebilecek.



Ulusal ve uluslararası kategoride "En İyi Film" ödülüne hak kazanan yapım, 25 bin liralık ödülün sahibi olacak.