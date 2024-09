Venedik Film Festivali'nde Türk filmine ödül

Venedik Film Festivali'nde "Ufuklar (Orizzonti) kategorisinde yarışan Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi Jüri Özel Ödülü'nü aldı.



Festivalin en iyi filmine verilen Altın Aslan’ı, "The Room Next Door" filmi alırken en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan ödülüne de "The Brutalist" filminin ABD’li yönetmeni Brady Corbet layık görüldü.



Gecede en iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) "The Quiet Son" filmindeki performansıyla Fransız aktör Vincent Lindon alırken en iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) "Babygirl" filmindeki rolüyle aktris Nicole Kidman kazandı.



Festivalde en iyi senaryo ödülüyse ‘Ainda Estou Aqui (I’m still here)’ filminin senaristleri Murilo Hauser ve Heitor Lorega’ya verildi.



82’nci Uluslararası Venedik Film Festivali, 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.



MURAT FIRATOĞLU KİMDİR?



1983 doğumlu. 2004-2008 yılları arasında Diyarbakır Sanat Merkezi Sinema Kulübü'nün düzenlediği atölyelerde senaryo, yönetmenlik, kamera, ışık, ses ve kurgu dersleri aldı ve 2007-2011 yılları arasında Kars Film Festivali'nin düzenlediği diğer film yapım programlarına katıldı. 2013 yılında Reha Erdem'in düzenlediği film yapım ve yönetmenlik atölyelerine katıldı.

2016 yılında Altyazı Sinema Dergisi'nin düzenlediği senaryo yazma eğitim programına katıldı. 2017 yılında Yapımlab tarafından düzenlenen bir film yapım atölyesine katıldı. İstanbul'da yaşamakta ve avukat olarak çalışmaktadır.