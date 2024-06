Will Smith kariyerinin en iyi 4 filmini açıkladı

Başrollerinde Will Smith ve Martin Lawrence yer aldığı Bad Boys: Ride or Die (Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç) filmi 7 Haziran'da vizyona girdi. İlk filmi 1995'te gösterime giren ve dünya çapında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin yeni filminin gişede başarı yakalayıp yakalamayacağı ise merak konusu.

Şu sıralar yeni filmini tanıtan Will Smith, Hot Ones adlı programda en sevdiği filmlerini açıkladı:

“Sanırım şu ana kadar yaptığım en iyi film The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme). Onun hemen arkasında ise ilk Men in Black (Siyah Giyen Adamlar) filmi var. Yönetmenlik, görüntü yönetmenliği ve müzik çok başarılıydı. Sanırım çekerken en çok eğlendiğim filmler Bad Boys ve Aladdin oldu. Bunlardan dördünü bir zaman kapsülüne koymam gerekse bunlar Umudunu Kaybetme, ilk Siyah Giyen Adamlar filmi, Ben Efsaneyim ve muhtemelen Kral Richard olurdu".

Oyuncu Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar (2021) filmindeki rolüyle En İyi Oscar Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Aynı gece, oyuncu Chris Rock'a sahnede tokat atmıştı.