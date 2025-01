Yazarlar seçti: En iyi film adayları belli oldu

Amerikan Yazarları Birliği Ödülleri (Writers Guild of America) için adaylar açıklandı. 2025 WGA Ödülleri, Oscar Ödülleri'nden birkaç hafta önce, 15 Şubat Cumartesi günü sahiplerini bulacak.



EN İYİ ORİJİNAL SENARYO



A Real Pain

Anora

Challengers

Civil War,

My Old Ass



EN İYİ UYARLAMA SENARYO



A Complete Unknown

Dune: Part 2

Hit Man

Nickel Boys

Wicked

EN İYİ DİZİ- DRAMA



The Boys

The Diplomat

Fallout

Shōgun

Mr. & Mrs. Smith



EN İYİ DİZİ- KOMEDİ



Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

What We Do in the Shadows



EN İYİ YENİ DİZİ



English Teacher

Fallout

Mr. & Mrs. Smith

Nobody Wants This

Shōgun