Yazarlar seçti: En iyi film adayları belli oldu

Amerika Yazarlar Birliği (WGA) adayları belli oldu. Adaylar arasında Dune 2, Wicked ve Rekabet gibi filmler öne çıkıyor.

Yazarlar seçti: En iyi film adayları belli oldu

Amerikan Yazarları Birliği Ödülleri (Writers Guild of America) için adaylar açıklandı. 2025 WGA Ödülleri, Oscar Ödülleri'nden birkaç hafta önce, 15 Şubat Cumartesi günü sahiplerini bulacak.

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

A Real Pain
Anora
Challengers
Civil War,
My Old Ass

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

A Complete Unknown
Dune: Part 2
Hit Man
Nickel Boys
Wicked

EN İYİ DİZİ- DRAMA

The Boys
The Diplomat
Fallout
Shōgun
Mr. & Mrs. Smith

EN İYİ DİZİ- KOMEDİ

Abbott Elementary
The Bear
Curb Your Enthusiasm
Hacks
What We Do in the Shadows

EN İYİ YENİ DİZİ

English Teacher
Fallout
Mr. & Mrs. Smith
Nobody Wants This
Shōgun

Yazarlar seçti: En iyi film adayları belli oldu - 1 A Real Pain

EN İYİ MİNİ DİZİ

The Penguin
Presumed Innocent
Ripley
Say Nothing
True Detective

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