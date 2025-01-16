Yazarlar seçti: En iyi film adayları belli oldu
Amerika Yazarlar Birliği (WGA) adayları belli oldu. Adaylar arasında Dune 2, Wicked ve Rekabet gibi filmler öne çıkıyor.
Amerikan Yazarları Birliği Ödülleri (Writers Guild of America) için adaylar açıklandı. 2025 WGA Ödülleri, Oscar Ödülleri'nden birkaç hafta önce, 15 Şubat Cumartesi günü sahiplerini bulacak.
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
A Real Pain
Anora
Challengers
Civil War,
My Old Ass
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
A Complete Unknown
Dune: Part 2
Hit Man
Nickel Boys
Wicked
EN İYİ DİZİ- DRAMA
The Boys
The Diplomat
Fallout
Shōgun
Mr. & Mrs. Smith
EN İYİ DİZİ- KOMEDİ
Abbott Elementary
The Bear
Curb Your Enthusiasm
Hacks
What We Do in the Shadows
EN İYİ YENİ DİZİ
English Teacher
Fallout
Mr. & Mrs. Smith
Nobody Wants This
Shōgun
A Real Pain
EN İYİ MİNİ DİZİ
The Penguin
Presumed Innocent
Ripley
Say Nothing
True Detective
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