Bennu Gerede kimdir? Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede kaç yaşında, nereli?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızıdır.



Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.



Bennu Gerede daha altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York‘a taşındılar. Babası Birleşmiş Milletler doktoru olarak 15 yıl New York‘da görev yaptı.



Lisans egitimini ABD, New York’da bulunan Parsons School of Art’ta fotoğrafçılık üzerine aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra ablası Şiva ile birlikte İstanbul’a geldi. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı.



Bu arada anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır.



Bennu Gerede, bir süre sonra Fransa‘nın güneyine yatılı okula gitti ve 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Türkiye’ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı.



Bennu Gerede, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergiledi.



2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.



125 ünlünün portre fotoğraflarından oluşan Bennu Yüz 25 adlı kitabı 2015 yılında yayımladı. 2017'de çocukları ile Endonezya'ya taşındı ve iki yıl Bali adasında yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü.