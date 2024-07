Berker Güven'den Nihal Yalçın'a: Ne kolay şey seninle anlaşmak

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, tatil için yurtdışına gitti. Güven ile Yalçın'ın tercihi New York oldu.

"HAYATIMIN EN UZUN İLİŞKİSİNİ SENİNLE YAŞADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Berker Güven, sevgilisiyle New York'ta verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına şu ifadeleri not düştü:



"Benim güzel sevgilim. Ne güzel gezip, geçiniyoruz seninle. Bak, bu da New York hatıramız oldu. Bu kadar uyumlu, sakin ve geçimli olduğun teşekkür ederim. Ne kolay şey seninle anlaşmak. Ne güzel şey kavgasızlık. Hayatımın en çatışmasız, en huzurlu, en uzun ilişkisini seninle yaşadığım için çok şanslıyım."