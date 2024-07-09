Berker Güven'den Nihal Yalçın'a: Ne kolay şey seninle anlaşmak

Son olarak "Üç Kız Kardeş" adlı dizide başrol oynayan Berker Güven, uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, tatil için yurtdışına gitti. Güven ile Yalçın'ın tercihi New York oldu.

"HAYATIMIN EN UZUN İLİŞKİSİNİ SENİNLE YAŞADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM" Berker Güven, sevgilisiyle New York'ta verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına şu ifadeleri not düştü:



"Benim güzel sevgilim. Ne güzel gezip, geçiniyoruz seninle. Bak, bu da New York hatıramız oldu. Bu kadar uyumlu, sakin ve geçimli olduğun teşekkür ederim. Ne kolay şey seninle anlaşmak. Ne güzel şey kavgasızlık. Hayatımın en çatışmasız, en huzurlu, en uzun ilişkisini seninle yaşadığım için çok şanslıyım."

"Dirayetine, iradene, benden çok daha fazla şey biliyor olmana rağmen, hala öğrenmeye benden daha açık olmana hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyorum, bunu senden öğrenmeye çalışıyorum" diyen Güven, sözlerini "Bana yaşattığın tüm güzel duygulara ve benimle paylaştığın tüm yolculuklara şükürler olsun. Sende gördüğüm tüm bu güzellikleri, görebilecek başka insanlarla, el ele yürüdüğümüz yollarda karşılaşmayı, kesişmeyi diliyorum. Aynı New York’ta olduğu gibi. Kıymetlim benim. Domuz gibi gezdiğimiz nice yolculuklarımız olsun" diye noktaladı.