Dayle Haddon kimdir? Dayle Haddon kaç yaşında ve neden öldü?

Dayle Haddon, 26 Mayıs 1948 yılında Kanada, Montreal'de dünyaya geldi. Quebec'te doğan ve büyüyen Haddon, hem İngilizce hem de Fransızca konuşmaktadır. Çocukken fiziğini geliştirmek için dans derslerine yazılmış ve 13 yaşında Les Grands Ballets Canadiens'in üyesi olacak kadar iyi bir performans sergilemiş ve 18 yaşında Miss Montreal seçilmiştir.



Haddon 1970'ler ve 1980'lerde bir model olarak Max Factor, Revlon, Estée Lauder ve L'Oréal'i temsil etmiştir. 1973'te (29 Ocak) Sports Illustrated Swimsuit Issue'nin kapağında yer almış ve iki kez Harper's Bazaar'ın "En Güzel On Kadın"ı seçilmiştir.



Haddon, Jan-Michael Vincent ile Disney filmi The World's Greatest Athlete'te (1973) oyuncu olarak yer almıştır. Avrupa'ya taşınmış, modelcilik ve oyunculuk yapmayı sürdürmüştür ve zaman zaman Amerikan filmlerinin bazı küçük sahnelerinde rol almakla birlikte bazı filmlerde Fransızca ve İngilizce dillerinde rol almıştır.



En iyi bilinen rolleri Madame Claude (1977) ve aktör Nick Nolte ile birlikte oynadığı North Dallas Forty'deki (1979) rolleridir.



Haddon aslında 1980 film sürümünde Dale Arden rolü için kadrodaydı, ancak yapımcı Dino De Laurentiis çekim başlamadan hemen önce rolü Melody Anderson ile değiştirdi.



Haddon'un L'Oréal'in ana yüzü olarak çalıştığı süre boyunca Age Perfect serisinin satışları %50 artmıştır.



The New York Times'a göre Dayle, diğer şirketlerin yanı sıra L'Oréal ve Estée Lauder ile yaptığı çok yıllık sözleşmeleriyle yaş tabularını kırmıştır.



DAYLE HADDON NEDEN ÖLDÜ?



BBC'de yer alan habere göre; Pensilvanya'daki evde meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı sonrası Dayle Haddon'ın cansız bedeni, ikinci kattaki bir yatak odasında bulundu.



Yetkililer, ünlü oyuncunun resmi ölüm nedenini belirlemek için toksikoloji raporunun hazırlanacağını belirtti. Soruşturma devam ederken, polis şüpheli sızıntının arkasında bir kazandan çıkan dumanların olabileceğini düşünüyor.