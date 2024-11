John Krasinski kimdir, kaç yaşında? (John Krasinski hakkında bilgiler)

John Krasinski, 20 Ekim 1979 tarihinde Massachusetts eyaletinin başkenti olan Boston şehrinin dışındaki Newton banliyösünde dünyaya geldi. Polonya kökenli Amerikalı bir diş hekimi olan Dr. Ronald Krasinski ve İrlanda kökenli bir hemşire olan Amerikalı Mary Clare Doyle'un çocuğu olan Krasinski'nin Kevin ve Paul adlarında iki büyük erkek kardeşi daha var. Üniversiteye girmeden önce Kosta Rika'da İngilizce eğitimi alan oyuncu,daha sonra tiyatro sanatı eğitimi için Lowry Marshall ve John Eming ile birlikte Brown Üniversitesi'ne gitmiştir. 2001 yılında başarılı bulunan Contents Under Pressure (Baskı Altındaki İçerikler) adlı oyun yazarlığı teziyle mezun olmuştur.



Yaygın kitlelerce tanınmasını sağlayan en önemli rolü ise NBC'de yayınlanan The Office dizisinde canlandırdığı Jim Halpert karakteri sayesinde oldu. Oyuncu, bunun yanı sıra Away We Go, Leatherheads, License to Wed, Something Borrowed, It's Complicated (İlişki Durumu: Karmaşık) ve Tom Clancy's Jack Ryan adlı yapımlarda da rol almıştır.



Krasinski, 2008 yılının Kasım ayında The Devil Wears Prada filminde Anne Hathaway ile başrolü paylaşan İngiliz aktris Emily Blunt ile yeni bir ilişkiye başlamıştır. Çift 28 Ağustos 2009 tarihinde nişanlandıklarını açıklamış, 10 Temmuz 2010 tarihinde de İtalya'da evlenmişlerdir.