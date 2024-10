Sinemalarda bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın filmleri

"Monte Cristo Kontu" zengin bir dokuyla yeniden beyazperdeye taşındı. Zengin bir dokuyla yeniden beyazperdeye taşınan ve bu yılın en yüksek bütçeli Fransız yapımı olarak gösterilen filmde, haksız yere 14 yıl hapis yatan Edmond Dantes'i Pierre Niney canlandırıyor. İşte, sinemalarda bu haftanın filmleri...



"Gelin Takımı"



Mehmet Günsür, Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı komedi filmi "Gelin Takımı", bekarlığa veda partisi yapmak üzere toplanan bir grup arkadaşın hikayesini işliyor.



Kısa bir süre sonra evlenecek Berrin için bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen Ayça, bunun için düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz'ın da onlara katılmasıyla unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan arkadaşlar, hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların ortasında kendilerini beklenmedik bir maceranın içinde bulur.



"Kayıp Kamyon"



Yapımını Sinehane, yönetmenliğini Ekrem Arslan'ın üstlendiği "Kayıp Kamyon" filminin başrollerini Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Savaş Özdemir, Gözde Çığacı ve Engin Hepileri paylaşıyor.



Senaryosunu Arslan ile Kamuran Süner'in kaleme aldığı aile, komedi ve dram türündeki film, emekli zabıta memuru Vasıf'ın, aynı evde yaşadığı torunu Zeynep ile arasındaki kuşak çatışması ve en yakın dostu Fehmi ile serüvenini anlatıyor.



"The Apprentice: Trump'ın Hikayesi"

İranlı Ali Abbasi'nin yönetmenliğini üstlendiği "The Apprentice: Trump'ın Hikayesi", Donald Trump'ın emlak işine nasıl başladığının hikayesine odaklanıyor.



Cannes'da ana yarışmada prömiyerini yapan biyografik film, yeniden başkanlık yarışına girişen eski ABD Başkanı Trump'ın ilk yıllarını mercek altına alıyor.



Filmde Trump'ı "Avengers" serisiyle tanınan Sebastian Stan, nüfuzlu avukat ve politika danışmanı Roy Cohn'u ise Jeremy Strong canlandırıyor.



"Monte Cristo Kontu"



"Üç Silahşörler" romanını sinemaya uyarlayan Alexandre De La Patelliere ile Matthieu Delaporte'un yönettiği "Monte Cristo Kontu" filmi, genç denizci Edmond Dantes'in hayat hikayesini ele alıyor.



"Hiçbir Şey Yerinde Değil"



Burak Çevik'in 1970'lerde yaşanan Bahçelievler Katliamı'nıı ele aldığı "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filminde Burak Can Aras, Celal Öztürk, Efe Taşdelen, Eren Kol, Onur Gözeten, Tufan Berk Yıldız ve Yiğit Ege Yazar rol alıyor.



"Son Ana Kadar"



Florence Pugh ve Andrew Garfield'in başrollerini paylaştığı, dram ve romantizmi bir araya getiren "Son Ana Kadar" filmi, gelecek vaat eden bir şef ile yeni boşanmış bir kadının tesadüfi karşılaşma sonucunda yaşadıklarını işliyor.



Haftanın korku ve animasyon filmleri



Parker Finn'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Gülümse 2", dünya turuna çıkmak üzereyken açıklanamayan olaylar yaşayan pop fenomeni Skye Riley'in hikayesini konu ediyor. ABD yapımı korku ve gerilim türündeki filmde Naomi Scott, Rosemarie DeWitt ve Kyle Gallner oynuyor.



Anastasiya Budakva'nın yönettiği yerli korku filmi "Dabba", define bulmak isterken kendisini korkunç bir kabusun içinde bulan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.



Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefleyen "Cesur Panda Görevimiz Afrika", macera dolu yolculuğa çıkan bir pandanın hikayesini konu ediniyor.



Çin yapımı "Cesur Çocuk: Elveda Canavar" filmi, animasyon filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday. Film, dünyanın en ünlü hekimlerinin yetiştiği Kunlun adasını bir beladan kurtarmak isterken yanlışlıkla adanın neredeyse tamamını yok eden şifacı Bai Ze'nin, sürgünde tanıştığı cesur bir çocuk arkadaşından güç alarak, kefaret için adaya geri dönmesini konu ediniyor.