The Jackson 5 üyesiydi | Tito Jackson, 70 yaşında hayata veda etti

Ünlü müzisyenin oğulları Taj, Taryll ve TJ, "Sevgili babamız, Rock & Roll Hall of Fame üyesi Tito Jackson'ın artık aramızda olmadığını büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz," notuyla beraber Instagram'da babalarıyla birlikte çektirdikleri bir fotoğrafla sanatçının ölümünü açıkladılar. Tito'nin çocukları sosyal medya üzerinden "Şoktayız, üzüntülüyüz ve kalbimiz kırık. Babamız, herkesin iyiliğini düşünen inanılmaz bir insandı. Ayrıca, babamızın her zaman öğütlediği şeyi hatırlayın: 'Birbirinizi sevin.' Seni seviyoruz baba. Oğulların, Taj, Taryll ve TJ." mesajını paylaştılar. Aile dostu Steve Manning, Tito'nun Pazar günü New Mexico'dan Oklahoma'daki evine giderken geçirdiği bir kalp krizi sonucunda vefat ettiğini söyledi. Tito, kısa süre önce kardeşleri Marlon ve Jackie ile Almanya, İngiltere ve Kaliforniya'da The Jacksons adı altında sahne alıyordu.

EFSANEVİ GRUPLA SAHNE ALIYORDU



Tito, kardeşleri Jackie, Jermaine, Marlon ve Michael ile birlikte The Jackson 5'in orijinal üyelerindendi.



1969'da Motown Records ile sözleşme imzaladıktan sonra, 1960'ların sonu ve 70'lerin başında "I Want You Back," "ABC" ve "I'll Be There" gibi uluslararası hitlere imza attılar.



Michael Jackson, 2009 yılında 50 yaşında hayatını kaybetmişti. Tito, 1997 yılında kardeşleriyle birlikte Rock and Roll Hall of Fame'e, Motown efsanesi Diana Ross tarafından dahil edildi. 2003'ten bu yana Tito, kendi büyük blues ve funk grubuyla sahne alıyor ve turneye çıkıyordu.