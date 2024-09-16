The Jackson 5 üyesiydi | Tito Jackson, 70 yaşında hayata veda etti

Ünlü müzisyenin oğulları Taj, Taryll ve TJ, "Sevgili babamız, Rock & Roll Hall of Fame üyesi Tito Jackson'ın artık aramızda olmadığını büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz," notuyla beraber Instagram'da babalarıyla birlikte çektirdikleri bir fotoğrafla sanatçının ölümünü açıkladılar.



Tito'nin çocukları sosyal medya üzerinden "Şoktayız, üzüntülüyüz ve kalbimiz kırık. Babamız, herkesin iyiliğini düşünen inanılmaz bir insandı. Ayrıca, babamızın her zaman öğütlediği şeyi hatırlayın: 'Birbirinizi sevin.' Seni seviyoruz baba. Oğulların, Taj, Taryll ve TJ." mesajını paylaştılar.



Aile dostu Steve Manning, Tito'nun Pazar günü New Mexico'dan Oklahoma'daki evine giderken geçirdiği bir kalp krizi sonucunda vefat ettiğini söyledi.



Tito, kısa süre önce kardeşleri Marlon ve Jackie ile Almanya, İngiltere ve Kaliforniya'da The Jacksons adı altında sahne alıyordu.

