7 bölge ve 23 şehir: İşte Togg'un servis ve hizmet noktaları

Togg'un T10X modeli, sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmeye başlandı. Togg'dan yapılan açıklamada, "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız." ifadelerine yer verildi.

7 bölge ve 23 şehir: İşte Togg'un servis ve hizmet noktaları
Togg T10X'ler yola çıktı: Evlerine teslim edeceğiz

Togg T10X'ler yola çıktı: Evlerine teslim edeceğiz

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T10X modeli, ön sipariş kurasıyla belirlenen sahiplerine teslim edilmeye başlandı. 

Dün yapılan açıklamada teslimatların araç sahiplerinin adreslerine yapılacağı ve yola çıktığının yer aldığı video paylaşılmıştı.

'un resmi Twitter hesabından, bugünse Togg T10X'lerin teslimat sürecine ve servislerin hizmete alınmasına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

7 bölge ve 23 şehir: İşte Togg'un servis ve hizmet noktaları - 1 Togg servis noktaları

Servislerin hizmete alınmasına ilişkin yapılan ilk paylaşımda, "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız." ifadelerine yer verildi.

Teslimat sürecine yönelik görüntülerin yer aldığı ikinci paylaşımda ise "Togg Teknoloji Kampüsümüzden sevkiyatlarımız devam ediyor. Gemlik rengi akıllı cihazlarımız Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir'e, Oltu ise Kocaeli'ye doğru yola çıktı." ifadeleri kullanıldı.

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