ABD'de 12 binden fazla otomotiv işçisi greve gitti

ABD otomobil işçileri sendikası, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde sürenin dolması üzerine gece yarısından itibaren üç fabrikada grev başlattı.

Birleşik Otomobil İşçileri (United Auto Workers) sendikası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin üç büyük otomotiv firması General Motors, Ford ve Stellantis'in üç fabrikasında grevin başladığını duyurdu.

UAW Başkanı Shawn Fain sözleşmelerin süresinin gece yarısı sona ermesinden iki saat önce yaptığı web yayınında, "Bu gece, tarihimizde ilk kez, Üç Büyükler'in üçünde de aynı anda greve gideceğiz" demişti.



Fain sendikanın her şirketin bir fabrikasında greve gideceğini söyledi. Buna göre General Motors'un Wentzville Missouri'deki, Stellantis'in Toledo, Ohio'daki ve Ford'un Wayne, Michigan'daki son montaj ve boya işlemleri tesislerinde işçiler iş bıraktı.



UAW yaklaşık 150 bin işçiyi temsil ediyor, Cuma günü iş bırakan işçi sayısı ise 12 bin 700 olarak ifade ediliyor. Fain, grevin hedefini şirketler üzerindeki baskıyı artırmak olarak tanımladı.



Ford ise verdikleri ücret zammı teklifine UAW'nin yavaş yanıt vermesinden şikayetçi oldu ve UAW'den akşam saat 20'de "sürdürülemez" olarak tanımladığı şartları içeren bir karşı teklif aldığını açıkladı. "Ford grevi önleme çabasıyla iyi niyetle pazarlık yapmıştır" diyen şirket açıklamasında "çalışanları ödüllendiren ve Ford'un geleceğe yatırım yapma kabiliyetini koruyan bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu" belirtti. General Motors ve Stellantis'ten ise konuyla açıklama gelmedi.