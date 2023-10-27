AB'den Çinli elektrikli otomobillere soruşturma: Stellantis CEO'sundan eleştiri

Avrupa Birliği'nin (AB), Çin'den Birlik üyesi ülkelere ithal edilen elektrikli otomobillerin "piyasayı bozduğunu" gerekçe göstererek soruşturma başlatacağını duyurması tartışmaları da beraberinde getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 Eylül'de Çin'den AB ülkelerine ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatıldığını açıkladı.



Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerin "büyük devlet sübvansiyonları" yoluyla piyasayı bozduğu eleştirisinde bulunan von der Leyen, Çin'i "küresel pazarları büyük devlet sübvansiyonları sayesinde yapay şekilde AB'yi düşük fiyatlara sahip elektrikli otomobillerle doldurmakla" suçlamıştı.



CARLOS TAVARES'TEN ELEŞTİRİ

İtalyan otomobil üreticisi Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares soruşturmasının küresel sorunları çözmenin en iyi yolu olmadığını söyledi.

Tavares, Stellantis'in Çinli Leapmotor'un yüzde 21 hissesini 1,6 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından Çin'in Hangzhou şehrinde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.



Tavares, "Yüzleşmemiz gereken küresel sorunlar olduğu için küresel bir zihniyet benimsemek zorundayız. Parçalanmış bir dünyayı desteklemiyoruz. Rekabeti seviyoruz. Bu sorunları çözmenin en iyi yolu soruşturma başlatmak değil" dedi.