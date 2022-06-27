AB'nin dizel ve benzinli otomobil yasağı: 5 ülke daha karşı çıkıyor

AB Komisyonu'nun 2035 yılında yeni benzinli ve dizel araç satışlarını yasaklama planı tepki görmeye devam ediyor.

Almanya hükümetinin bu kararı kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından 5 ülke daha yasak için erteleme istedi.

İtalya, Portekiz, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya'nın kararı 2040 yılına erteletmek istediği söyleniyor.

Bu beş ülke 2035 yılına kadar karbondioksit salınımlarını yüzde 80 oranında düşürme teklifinde bulunuyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTORLARA YASAK

AB Komisyonu, yeni otomobillerde salınımların 2035 yılına kadar yüzde 100 oranında azalmasını istiyor. Yani 13 yıl içerisinde AB'de dizel ya da benzinli motor satışı olmayacak.

Bazı büyük otomotiv devleri kararı desteklerken, endüstri grupları ise karara karşı çıkıyor. Bunun sebebi olarak ise şarj altyapısının yetersizliği ve hızlı bir geçişin onbinlerce kişiyi işsiz bırakacağı gösteriliyor.

ALMANYA, PLANI REDDETTİ

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AB'nin üye ülkelerde 2035'ten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılmamasına yönelik planının "yanlış" olduğunu savundu.



Lindner, Alman hükümetinin AB'nin bu yasasını kabul etmeyeceğini söyledi.