Audi'de bir devir daha bitti: R8'in üretimi sona erdi

Audi geçtiğimiz yıl Kasım ayında ikonik modeli TT'yi son kez banttan dirmişti. Bu dönemde çanlar yine bir başka sevilen model R8 için çalmaya başlamıştı.
Audi'nin modele son verileceğini açıklamasının ardından geçtiğimiz gün son R8 Almanya'da banttan indi ve 17 senelik macera sonra erdi.
2023'ün sonunda olması beklenen final açıklamanın ardından artan siparişleri karşılamak adına bugüne kadar uzadı.
Audi'nin R8'in genlerini devam ettirecek bir elektrikli model üzerinde çalışmaları olduğu biliniyor. Tabi bu biraz daha zaman alacak.
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