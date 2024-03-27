Audi'de bir devir daha bitti: R8'in üretimi sona erdi

Audi geçtiğimiz yıl Kasım ayında ikonik modeli TT'yi son kez banttan dirmişti. Bu dönemde çanlar yine bir başka sevilen model R8 için çalmaya başlamıştı.

Audi'nin modele son verileceğini açıklamasının ardından geçtiğimiz gün son R8 Almanya'da banttan indi ve 17 senelik macera sonra erdi.