Audi'den 4. çeyrekte satış rekoru: 2022'de 100 binden fazla elektrikli satıldı

2022 yılı verilerini açıklayan Audi elektrikli otomobil satışlarını büyük bir artış yakaladı.



Marka, geçen yıl 2021'e göre yüzde 44,3'lük artışla 118 bin 196 adet elektrikli otomobil sattı. Bu rakam toplam otomobil satışlarının yüzde 9,8'ini oluşturuyor.



2022 yılının son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 26'lık artışla 420 bin 700 adet otomobil satışı gerçekleştiren marka, toplam satışlarda yüzde 4 oranında gerileyerek 1,68 milyondan 1,61 milyona düştü.

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2029'DAN İTİBAREN TÜM FABRİKALARINDA ELEKTRİKLİ ÜRETİLECEK



Audi, fabrikalarının elektrik dönüşümüne ayak uydurması için çalışmalarını hızlandırıyor.



2029 yılına kadar tüm fabrikalarında en az bir elektrikli model üretmeyi hedefleyen marka, yeni tesisler kurmak yerine mevcut fabrikalarını güncelleyecek. Zamanla içten yanmalı modeller bantlardaki yerlerini elektrikli modellere bırakacak.



Alman devi, 2026 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil tanıtımı yapacaklarını ve 2033 yılından itibaren içten yanmalı modellerin ürün gamlarında yer almayacağını açıkladı.

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ÜRÜN GAMI GENİŞLİYOR



Tamamen elektrikli Audi Q4 e-tron ve Audi e-tron GT quattro modellerine Yeni Audi Q8 e-tron'un eklenmesiyle satışların daha da yukarı çıkması bekleniyor.