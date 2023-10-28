Bakan Kacır: Togg ihracat kapısını araladı

YOLLARDA KAÇ TOGG VAR?

Bakan Kacır bugüne kadar 8 binden fazla Togg'un yollara çıktığını belirtirken, "2 yıl içerisinde yerlilik oranını yüzde 68'in üzerine çıkaracağız. Ben inanıyorum ki Türkiye milli teknoloji hamlaesine devam ettiği sürece biz bu akıllı, elektrikli otomobillerde yüzde 85'lere varan yerlilik oranlarına 5-10 yıl içerisinde gelmiş olacağız." dedi.

"Bataryalar hem elektrikli araçlarda hem de enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Küresel düzeyde batarya talebi de artıyor. Türkiye'yi batarya üretim üssü haline getireceğiz. Togg'un hemen bu fabrikasının yanında kurulacak batarya fabrikası ile ve sonrasında devam edecek yatırımlarda Türkiye'yi elektrilkli araçlarda önemli bir üretim gücü heline getireceğiz."

"İHRACAT KAPISINI ARALADI"



Togg, yüze yakın testi geçerek ihracat kapısını araladığını söyleyen Bakan Kacır, "Togg fiyatı ve kalitesiyle piyasalarda rekabetçi olabilir. Togg'un 2024'de Avrupa'ya adım atma planı var. Avrupa pazarı bizim için önemli. Avrupa Gümrük birliğinde olmamız dolayısı ile bizim doğal dış ticaret ortağımız. Yüksel alım gücü, yüksek otomobil kullanımı Avrupa pazarını Togg için cazip kılıyor. Togg'un iddiası günün sonunda bir dünya markası olmak.



Togg araçlarında kullanılan akıllı kameralar Türkiy'de bir startup tarafından üretiliyor. Henüz bir kaç yaşında olan bir şirketi bu kapasiteye erişebiliyor. Bu ARGE ekosistemi ile oldu.



Bir sofistike yüksek teknoloji ürünün sadece platformunu değil onun alt sistemlerini millileştirdiğinizde rekabet edebiliyorsunuz." diye konuştu.