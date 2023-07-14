Bugüne kadar kaç tane TOGG aracı üretildi? Bakan Kacır'dan açıklama

"65 NANOMETRE ÇİP ÜRETECEĞİZ"



Bakan Kacır, çip krizine de değinerek, "Türkiye çip endüstrisinde nispeten tecrübeli. Bu SİHA'larımızda kullandığımız akıllı mühimmatların çiplerini biz hali hazırda TÜBİTAK'ta Gebze yerleşkemizde üretiyoruz. Bu önemli bir kabiliyet. Dolayısıyla burada hem üretim kabiliyetleri hem insan kaynağı anlamında bir tecrübe yakaladık. Zaten bu tecrübemiz sayesinde şimdi Katar'ın teklifiyle Türkiye'de yeni bir adım atacağız ve bu defa 65 nanometre çipleri Türkiye'de üretmeye başlayacağız. İnşallah bir ortak yatırım gerçekleştireceğiz. Tabii bunların kullanım alanı savunma sanayinde ürettiklerimize kıyasla çok daha yaygın." dedi.



"SANAYİCİLERİN GÖNLÜ FERAH OLSUN"



Bakan Kacır, sanayicilerin krediye erişim sürecinin de gelecek dönemde biraz daha iyileşmesini öngürdüklerini belirterek, "Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele; çok kritik, çok önemli, bu konuda zaten herkes üzerine düşen adımları atıyor. Ama şu da bir gerçek; enflasyonla mücadelenin ana unsurlarından biri, arzı, arz kanalını büyütmektir, sanayi yatırımlarını hızlandırmaktır, bu anlamda sanayinin yatırım süreçlerinde finansman imkanlarını her zaman desteklemeye gayret edeceğiz. Sanayicilerin gönülleri ferah olsun. Önülmüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye daha adil yaklaşacağını umuyoruz. Türkiye, Avrupa için bir kazançtır, bir fırsattır. Güçlü Türkiye, Avrupa'yı da güçlü kılar. Biz en yoğun ticari iş birliklerimizi Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz, biz bir Gümrük Birliği ülkesiyiz. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda da önemli adımlar atılır." ifadelerini kullandı,