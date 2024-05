Togg T10X kullanıcıları THY'den mil kazanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına karayolunda mil kazandıran ilk şirket olan Togg, THY ile yaptığı işbirliği kapsamında, C segmentindeki ilk akıllı otomobili T10X ile kara yolunda yapılan yolculuk karşılığında mil kazandıracak.



Trumore dijital premium paket sahibi kullanıcılar, THY Yolcu Programı Miles&Smiles ile her 5 bin kilometre için 500 statü mili ve 500 mil elde edecek.



Mil kazanmak için T10X'in yeni yazılımı 1.4.0'ın cihazda yüklü olması ve "Akıllı Cihazım" kaydının yapılması gerekiyor.



Miles&Smiles üyesi olan kullanıcıların kazandıkları millerle ödül bileti düzenleme, kabin sınıfını yükseltme, ekstra bagaj satın alma veya mil satın alma web sitesinden harcama yapma gibi olanaklardan yararlanma imkanına sahip oluyor.



Kullanıcıların kazandıkları miller, 7 Haziran itibarıyla Miles&Smiles üyeliklerine işlenecek. Kazanılan miller, her ayın 5'inci iş gününde Miles&Smiles üyeliğine tanımlanacak.



T10X'in teslim alındığı ilk günden bu yana katedilen kilometreler de proje kapsamında değerlendirilecek.