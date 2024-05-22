Togg'a özel finansman desteğinde süre uzatıldı

Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili TOGG'un yüzde 0 faizli kredi kampanyası uzatıldı. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre kampanyada son gün 26 Mayıs olarak belirtildi.

Togg'a özel finansman desteğinde süre uzatıldı
Sıfır otomobilde kampanya dönemi: Hangi marka ne sunuyor?

Sıfır otomobilde kampanya dönemi: Hangi marka ne sunuyor?

Haberi Görüntüle

T10X V1 Uzun Menzil seçeneğini almak isteyenler 26 Mayıs 2024 tarihine kadar 800 bin liraya kadar yüzde 0 faizli krediyi kullanabilecek. Sıfır faizli seçeneğinde vade 12 ay olarak belirlendi.

'un X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere kampanyanın 26 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi. 'un 30 ay vadeli kredisinde ise oranı yüzde 1,99.

Togg T10X V1, beklemeden, kurasız, hızlı teslimatla yeni sahiplerine verilecek.

Geçen ay satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Geçen ay satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

OTOMOBİL HABERLERİ

Elektrikli otomobiller yayalar için tehlikeli mi?

Elektrikli otomobiller yayalar için tehlikeli mi?

Geçen ay trafiğe 196 bin 309 taşıtın kaydı yapıldı

Geçen ay trafiğe 196 bin 309 taşıtın kaydı yapıldı

Arabalı feribot tekrar revaşta

Arabalı feribot tekrar revaşta

Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak

Honda elektrikli araçlara 65 milyar dolarlık yatırım yapacak

Elektrikli otomobiller "bakım ve satın alma maliyeti" konusunda da rekabet ediyor

Elektrikli otomobiller "bakım ve satın alma maliyeti" konusunda da rekabet ediyor

Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak

Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...