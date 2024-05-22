Togg'a özel finansman desteğinde süre uzatıldı

Sıfır otomobilde kampanya dönemi: Hangi marka ne sunuyor? Haberi Görüntüle

Togg T10X V1 Uzun Menzil seçeneğini almak isteyenler 26 Mayıs 2024 tarihine kadar 800 bin liraya kadar yüzde 0 faizli krediyi kullanabilecek. Sıfır faizli kredi seçeneğinde vade 12 ay olarak belirlendi.



Togg T10X’e özel 800.000 TL'lik kredi kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. <🩵>



Yoğun isteğiniz üzerine, sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz. 📣



Hemen Trumore uygulamasını indirin, 26 Mayıs Pazar gün… pic.twitter.com/pjWxc8gMhX — Togg (@Togg2022) May 22, 2024

Togg'un X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere kampanyanın 26 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi. Togg'un 30 ay vadeli kredisinde ise faiz oranı yüzde 1,99.



Togg T10X V1, beklemeden, kurasız, hızlı teslimatla yeni sahiplerine verilecek.

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